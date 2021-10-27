Eski depoyu mantar üretim tesisine çevirdi

DÜZCE'DE 46 yaşındaki Sultan Mutlu, hobi olarak başladığı mantar yetiştiriciliği alanında aldığı eğitim sonrası, eski fındık deposunu üretim tesisine çevirerek iş hayatına atıldı. Cumayeri ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Mutlu, geçen yıl Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi (GETAT) tarafından açılan Tıbbi Mantar Yetiştiriciliği kursunu tamamladı. İş hayatına atılarak aile bütçesine katkıda bulunan girişimci kadın, pazar sıkıntısı yaşamadan GETAT'a verdiği ürünlerin tıbbi alanda kullanılmasını sağlıyor. Sultan Mutlu, mantar yetiştiriciliğinde önceden bilgisinin olmadığını, araştırmaları sonucu bu işi yapabileceğine karar verdiğini söyledi.

Mutlu, "Gerçekten güzel bir kazancı var bu işin. Bu kadar güzel sonuç almak benim için büyük başarı. Kadınlar bir denemede vazgeçmemeli, mücadele etmeli" dedi.