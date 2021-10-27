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Haberler Ekonomi Lüks geminin ilk seferi Kuşadası’na

Lüks geminin ilk seferi Kuşadası’na

Lüks geminin ilk seferi Kuşadası’na

27.10.2021

AYDIN'IN Kuşadası ilçesine 224 metre uzunluğundaki dünyanın en lüks kruvaziyer yolcu gemilerinden Marshall Islands bayraklı Seven Seas Splendor, 546 personeli ve 362 yolcusuyla geldi, Lüks gemi Türkiye'deki ilk seferini Kuşadası Ege Port limanına gerçekleştirdi. İçinde tiyatro ve sinema salonları, açık ve kapalı yüzme havuzu, restoranlar, alışveriş merkezi, masaj, sauna, spa merkezi, spor salonları bulunan kruvaziyerin yolcularının büyük kısmı Efes Antik Kenti ve Meryemana turuna katıldılar. Turistler daha sonra da Kuşadası çarşısında alışveriş yaptı. Ziyaret nedeniyle Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, geminin kaptanı Dıego Mıchelozz'ye plaket verdi. Gemi Cumartesi günü yine ilçeye gelecek.

■ İBRAHİM UZUN

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