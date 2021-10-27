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Haberler Ekonomi Özel bankalar da faiz indiriyor

Özel bankalar da faiz indiriyor

27.10.2021

KAMU bankalarının önceki gün başlattığı faiz indirimi operasyonuna özellerden ilk katılan Garanti Bankası oldu. Garanti BBVA, şirketlerin kullandığı rotatif kredi faizini yüzde 18'in üstündeki seviyelerden yüzde 16.75'e çekti. Garanti Bankası'nın ardından diğer özel bankaların da önümüzdeki haftadan itibaren faiz indirimlerine başlaması bekleniyor. Merkez Bankası'nın geçen hafta gerçekleştirdiği 2 puanlık faiz indirimini özel bankalar kredilere değil de mevduata yansıtırken, kamu mevduat bankaları, önceki gün kredi faizlerinde ürün ve vade yapısına göre 2 puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 22 Ekim itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim gerçekleştirdi. Böylece son dönemde yıllık yüzde 18.50-19.25 aralığında olan rotatif kredilerin faizi yüzde 16.5'e kadar gerileyecek. Kamu mevduat bankaları 1 milyon TL'nin altındaki konut kredilerinde yüzde 1.38 olan aylık faizi 1.29'a, 1 milyon liranın üstündeki konut kredilerinde ise yüzde 1.41 olan faizi 1.34'e çekti.

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