Ürettiği incir çekirdeği yağı ile dünyaya açıldı

Aydın'da kadın girişimci Huriye Çetinel Aydın, KOSGEB'in desteğiyle incir çekirdeğinden yağ çıkartarak yurt dışına ihraç ediyor. Nazilli ilçesine bağlı Prof. Muammer Aksoy mahallesinde yaşayan 33 yaşındaki Huriye Çetinel Aydın, eşi Fatih Aydın ile birlikte çalıştıkları iş yerinden çıkarılınca bitki kurutarak geçimini sağlamaya karar verdi. Girişimci Aydın, önceleri evinde zor şartlar altında incirden elde ettiği unu pastanelere paketler halinde gönderdi. Unların yumak haline geldiğini belirten işletmeler, yaptığı unları iade etti. İzmir'de soğuk pres yağ makineleri üreten şirkete giden Aydın, sıktırdığı incir çekirdeğinden çıkan yağı görünce bu yönde girişimci olmaya karar verdi.

MAKİNELERİ ALDIK

Yüksek oranda omega ve E vitamini içeren incir çekirdeği yağı üretmek için 7 yıl önce patent alan Aydın, yağların numunelerini önde gelen kozmetik firmalarına gönderdi. İlk etapta 300 kiloluk sipariş alan Aydın, "Eski yöntemlerle bu çekirdekleri çıkarmam çok zordu. Çünkü 3 günde ancak 200 gram çıkarabiliyordum. İncir çekirdeğini ayrıştıracak makineleri kendimiz tasarladık. Finansal olarak sorun yaşayınca destek arayışı içine girdim. Girişimcilik belgesine de sahiptim. Projem KOSGEB tarafından kabul edildi. KOSGEB'in, faizinin büyük kısmını ödediği 70 bin liralık KOBİ finansman kredisine başvurdum. 3 günde param çıktı ve KOSGEB'in destekleriyle makinelerimi aldım. Yine destekle makinelerimizi yenileyeceğim" dedi.

YILDA 70 TON ÜRÜNLE

Bölgede incir çekirdeği yağı üreten patentli kadın girişimci olduğunu ifade eden Aydın, "Yılda yaklaşık 70 ton kuru incirin çekirdeğinin yağını çıkartıyoruz. Yaklaşık 225 kilo kuru incirden 15 kilo çekirdek çıkıyor. 15 kilo çekirdekten ise 3 litre yağ çıkıyor. İncir çekirdeği yağının omega 3, omega 6 ve 9 oranı çok yüksek. İçerisinde üç tane omegayı barındıran tek ürün. İncir çekirdeği yağındaki toplam omega oranı yüzde 87. Bu çok yüksek bir oran. Omega tamamen beyin destekleyicisi. E vitamini bakımından güçlü olduğu için hücre yeniliyor ve Alzheimer hastalarına iyi geliyor. İncirin posası, marmelatı ve çekirdeği oluyor. Marmeladı aromacılara, posasını ise yem işletmelerine veriyoruz. Çekirdeklerin kalan kısmını ise kahve olarak kullanıyoruz" dedi.

KOSGEB DESTEĞİYLE HER İŞİ BAŞARIRLAR

GIRIŞIMCI Aydın, "Yurt dışında Almanya, ABD, Ukrayna, İsveç'ten yoğun talep var. Yurt içinde de 81 ile ürün gönderiyoruz. İncir çekirdeği yağını 30 ve 100 ml halinde perakende satıyoruz. Yağa yoğun talep var" dedi. Kadınlara iş kurmaları için desteklerin sürmesi gerektiğini dile getiren Aydın, "Kadınlarımız her işi başarabilir. KOSGEB bize gerekli desteği verdiği sürece başaramayacağımız hiçbir iş yok" ifadelerini kullandı.