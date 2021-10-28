Almanya’da Denizli rüzgarı esti

Anuga Fuarı dolayısıyla Almanya'da bulunan Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya ve MÜSİAD Kuzey Ren Vestfalya Başkanı Bahattin Yılmaz ile bir araya geldi. Ayrıca, Anuga 2021 Gıda ve İçecek Fuarı için Almanya'da bulunan DTO kafilesi ile, Avrupa'daki en büyük Türk fabrikası Egetürk'ün entegre et ürünleri tesisini ziyaret edip inceledi. DTO kafilesi ayrıca, Almanya'daki Türk yatırımcılar Artar kardeşlerin uluslararası markası, Altın Gıda Ödüllü Artar Brot ekmek fabrikasını da yerinde görüp sahiplerinden kalite yönetim sistemleri, işletmeleri ile sektörleri hakkında bilgi edindi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Başkan Erdoğan daha sonra Avrupa'daki en büyük Türk fabrikası Egetürk Wurst- Und FleıschwarenFabrıkatıon Gmbh & Co. Kg entegre et ürünleri tesisini inceledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Denizli Milletvekili Şahin Tin'in de eşlik ettiği Başkan Erdoğan ile beraberindekiler, şirketin Genel Müdürü Ahmet Eden tarafından ağırlandı. Genel Müdür Eden, Denizli'yi oldukça iyi organize olmuş bir şekilde Anuga Gıda ve İçecek Fuarı ile işletmelerinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uğur Erdoğan, MÜSİAD Kuzey Ren Vestfalya Başkanı Bahattin Yılmaz'la da bir araya geldi. Başkan Erdoğan'a Milletvekili Tin ile Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu, eşlik etti. Erdoğan, "Sayın Yılmaz'a Denizli'mizi anlattık. Gurbetçilerimiz, iki ülke arasındaki ticari ilişkinin artırılması ve iş birliği yapabileceğimiz alanlar üzerine istişarede bulunduk" dedi.

TEMASLARDA BULUNDU

Denizli Ticaret Odası'nın gıda ve içecek sektöründeki üyelerinden oluşan kafile, Anuga 2021 Gıda ve İçecek Fuarı'na katılmak üzere gittiği Köln şehrinde, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Milletvekili Şahin Tin, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Düsseldorf Ticaret Ataşeleri Anıl Gürtuna Kaya ve İrem Ekmekçi, Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu ve Avrupa Denizlililer Derneği Başkanı Ali İnceören'in de iştirak ettiği yemekte, Avrupa'daki Türk Alman iş insanlarıyla bir araya geldi. Başkan Erdoğan, "Almanya'daki birbirinden kıymetli temsilcilerimize misafirperverliklerinden dolayı, burada bizlere eşlik eden değerli Denizli protokolümüz ile Denizli Ticaret Odamızın saygıdeğer üyelerine, ilgileri için teşekkür ederim. Birlikte daha güçlü olduğumuzu bu organizasyonda bir kez daha gösterdik. Beraberliğimiz daim olsun. Denizli'miz ve hemşehrilerimizin yurt dışında da en iyi şekilde temsil edilmesi, uluslararası pazarlardan hak ettiğini alması için verdiğimiz mücadeleyi el birliğiyle dünyanın dört bir yanında kesintisiz sürdüreceğiz" dedi.

DENIZLIMIZ TEK YUMRUK HALINDE

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve Denizli Milletvekili Şahin Tin ise, "Biz de firmalarımızı destekleyerek ticaretimizin gücüne güç katan Denizli Ticaret Odamıza, Uğur Erdoğan Başkanımız ile beraberindeki DTO heyetinde yer alan iş insanlarımıza, gayretleri için teşekkür ediyoruz. Bir kez daha gördük ki Denizli'miz tek yumruk halinde; her alanda başarıyı yakalamaya kararlı. Bizler de sizlerin her platformda yanındayız" dedi.