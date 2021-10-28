Aydın, üretim çeşitliliğinde adından söz ettiriyor

Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden Aydın'da üretilen ürünlerin ihracatından ülke ekonomisine ciddi katkı sağlanıyor. Yüzölçümünün yüzde 46'sında tarım yapılan ve yüzölçümüne göre, ekili dikili alanın en fazla olduğu illerden biri olan Aydın, ürün çeşitliliği bakımından tarımsal üretimin en önemli merkezlerinden biri konumunda bulunuyor. Üretim açısından potansiyeli yüksek olan Aydın'ın ihracat ürünleri ve miktarları incelendiğinde, dünya çapında büyük bir öneme sahip olduğu görülüyor.

Son beş yıl içerisinde ihracatı yapılan tarım ürünlerinin çeşitliliği yüzde 42,76 incir, yüzde 19,77 zeytin, yüzde 8,69 kuru kayısı, yüzde 8,69 biber, yüzde 5,58 çilek, yüzde 3,10 kestane, yüzde 2,75 turşu, yüzde 2,56 kapari olarak belirlendi. Kentten en fazla ihracat yapılan ülkeler ise Romanya, Almanya, Rusya, Fransa, ABD, İtalya, Bulgaristan, Irak, İspanya Hollanda, İngiltere, Avusturalya, Vietnam ve Çin oldu. İ

NCİRİN ANAVATANI

Aydın, ülkemizde üretilen bitkisel ürünlerden 25'inde Türkiye' de ilk 10'da yer alıyor. Nüfusunun yüzde 55'i geçimini tarım sektöründen sağlıyor. Ülke tarımında önemli yere sahip Aydın ili incir ve kestane üretiminde Türkiye'de birinci, zeytin, pamuk, enginar ve çilek üretiminde ikinci sırada bulunuyor. TUİK Türkiye geneli ihracat verileri ve Aydın ili incir ihracat rakamları incelendiğinde, Türkiye genelinde incir üretiminin yüzde 60'nın yapıldığı Aydın'dan üretilen incirin yüzde 51,12'si ihraç ediliyor. Türkiye'nin incir ihracatından elde ettiği gelir 392 milyon ABD dolarında olurken Aydın ülke ekonomisine incirden ciddi gelir sağlıyor.

ZEYTINDE REKOR

AYDIN'DAN ihracat edilen tarım ürünlerinin yüzde 19,77'sini zeytin oluşturuyor. Salamura siyah zeytin, siyah zeytin, natürel siyah zeytin, dilimlenmiş siyah zeytin, çekirdeksiz siyah zeytin, salamura yeşil zeytin, yağda siyah zeytin, limonlu yeşil zeytin, havuç dolgulu yeşil zeytin, bademli yeşil zeytin, kuru domates dolgulu yeşil zeytin, portakal dolgulu yeşil zeytin, portakal dolgulu yeşil zeytin, kapari dolgulu yeşil zeytin ve hıyar dolgulu yeşil zeytin ilden ihraç edilen zeytin türleri olarak dikkat çekiyor. Aydın'ın tarım ürünleri ihracat yüzdelerine göre ise kuru kayısı yüzde 8,69 oran ile üçüncü sırada bulunuyor.

MARKALASMA ADIMLARI

AYDIN'IN incir, zeytin, kayısı gibi ihracatta başı çeken ürünlerde, teknolojiye uyumlu yüksek nitelikli ürünlerin üretim ve ihracatını hedeflemesi önem taşıyor. Ayrıca üretim miktarı olarak ikinci sırada fakat ihraç ürünü olarak altıncı sırada olan kestane gibi ürünlerde de Aydın adına markalaşması ve ihracatına yönelik, ticari anlamda adımların atılması gerekiyor.