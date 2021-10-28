Bölgenin yıldızı parlıyor

Ege bölgesi illerinin ülke ekonomisine katkısı gün geçtikçe artıyor. Ülkenin adeta parlayan yıldızı konumundaki Aydın, Denizli, Manisa ve Muğla gerek turizm potansiyeli gerekse tarımsal üretim ve ihracat rakamlarıyla adından söz ettiriyor. Aydın ihracatta 1 milyar dolara yaklaştı. Türkiye'nin önde gelen tarım ve turizm kentlerinden Aydın'da sanayileşmede de önemli mesafe kat etti. Aydın'ın son 12 aylık ihracatı 922 milyon dolara ulaşırken ihracatta en fazla gelir incirden sağlandı. Aydın'da sanayileşmeye yönelik atılan adımlar ihracat verilerine yansıdı.

LOKOMOTİF SEKTÖRLER

Son 12 ayda 922 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Aydın, en fazla ihracat yapan iller sıralamasında 22. basamakta yer alırken 290 milyon dolar ithalatla 30'ncu oldu. Aydın'dan 110 ülkeye ihracat yapılıyor. Tarımsal ürün ihracatı da Aydın'ın ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Türkiye incir ihracatının yüzde 51,12'i Aydın ilinden yapılırken incir ihracatından kent ekonomisine 250 milyon dolar gelir sağlandı. Tarımsal ürünlerin ihracatından ise ülke ekonomisine 2 milyar lira girdi elde edildi. Manisa ise, Türkiye ekonomisine yıllık 4 milyar doların üzerinde bir ihracat katkısı sağlıyor. Tarım ve sanayi sektörlerinin ihracatın lokomotifi olduğu kent ülke genelinde ihracat listesinde 7'nci sırada yer alıyor. Manisa'dan dünyaya en çok elektrik ve elektronik sektöründen ihracat yapılıyor. Manisa'nın meşhur sultaniye üzümünde ise yıllık 500 milyon dolarlık ihracat yapılıyor. Hem tarımın hem de sanayinin geliştiği Manisa, ihracat rakamları ile göz doldurdu. Manisa'nın bu yılki ihracat rakamının 5 milyar dolara yaklaşması bekleniyor. Manisa sanayisinin güçlü firmaları ürettikleri elektrik elektronik sektörüne yönelik ürünlerle 1 milyar 862 milyon dolarlık ihracat yapmayı başardı. Manisa'nın bereketli Gediz ovasında yetişen sultaniye üzümü tarım alanında ihracatın gözdesi. Manisa'dan ihraç edilen üzümlerin yıllık getirisi 500 milyon doları geçiyor. Özellikle kurutularak dünyaya ihraç edilen kuru üzümler hem birçok ülkeden ilgi görüyor.

TURİZMİN GÖZ BEBEĞİ

Türkiye'nin 1479 km ile en uzun sahil şeridine sahip ili olan Muğla, turizmden sonra en önemli sektörlerden olan mermercilik, balıkçılık, tarım ve arıcılık ile ekonomisini pandemi sürecinde de büyütmeye devam ediyor. Dünyanın ve Türkiye'nin gözde turizm ili olan Muğla'nın ekonomisi gün geçtikçe büyüyor. Turizm, tarım, mermercilik, arıcılık ve balıkçılık başta olmak üzere birçok sektörün yatırım merkezi olan Muğla, yatırım olanakları içinde geniş bir yelpaze sunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından verilen bilgiye göre 2021 Nisan ayında Muğla'da genel ticaret sisteminde ihracat yüzde 74,7 arttı, ithalat yüzde 6,9 arttı. Muğla, her yıl milyonlarca dört mevsim yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Muğla'da mermerde 60 ülkeye ürün ihraç ediliyor. Muğla'nın coğrafi yapısı genelde dağlık olduğu için ekime müsait arazisi azdır. Buna rağmen ülkenin önemli tarım üretim merkezlerinden biridir. Muğla'nın başlıca tarım ürünleri turunçgiller, buğday, arpa, mısır, bakla, pamuk, tütün, susam ve anasondur. Muğla'da faaliyet gösteren kültür balıkçılığı tesislerinde yetiştirilen balıklar, ise Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar aralarında ABD, Rusya ve Japonya'nın da bulunduğu dünyanın dört bir yanındaki 78 ülkeye ihraç ediliyor.

5 KITAYA İHRACAT

Sahip olduğu, tarım, turizm ve sanayi sektöründeki potansiyeli ile vasıflı insan gücüyle Ege Bölgesinde hızla gelişen il olarak dikkat çeken Denizli, ihracata dayalı üretim yapan sanayi şehri. 170 ülkeye ihracat yapan Denizli kent ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Denizli'nin sanayisi ve ticareti, geniş ölçüde dünya pazarlarının etkisi altında olduğu için ihracat rakamlarındaki gelişme ekonomik gidişin önemli bir göstergesi. Denizli Organize Sanayi Bölgesi bugün ulaştığı donanımlı ve modern yapısıyla birçok tesise ev sahipliği yapmaktadır. Denizli ihracatının yüzde 65'e yakını tekstil ve konfeksiyon mamullerine aittir. Tekstil ve konfeksiyon ihracatı alanında Denizli, ülkenin yıllık ev tekstili ihracatının yüzde 35'e yakınını karşılar duruma gelmiştir. Bu mamuller içinde en büyük pay havlu/bornoza aittir. İç ve dış turizme 12 ay boyunca hizmet sunabilen Denizli, Hierapolis, Laodikya ve Tripolis gibi antik kentleri, termal suları, kaplıcaları ve dünyada eşi olmayan travertenlere sahip Pamukkale ile görülmesi gereken bir turizm merkezidir. Türkiye'nin en büyük 2. mermer havzası Denizli'de. Türkiye'nin toplam mermer rezervi olan, 5 milyar 404 milyon m3'lük rezervin 552 milyon m3'ü Denizli'de.

■ KAZIM YÖRÜKÇE, NERMİN UÇTU, FERDİ

YAVUZ, SEBAHATTİN ALP