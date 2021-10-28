Bu yıl 51 milyon TL hibe desteği verildi

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Manisa İl Koordinatörlüğü, Manisa'nın tarımsal sermayesinin artmasını, şehre üretilen ürünlere katma değer sağlamaya, kırsalı kalkındırmaya, kırsaldan kente olan göçü engellemeye, Manisa'nın tarım sektöründe bir marka haline gelebilmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. TKDK imzaladığı her sözleşme ile Manisa'ya yatırımın gelmesini sağlıyor.

PRESTİJ PROJELER

TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu, Türkiye'nin en büyük peynir altı su işleme tesisinin sözleşmesini imzaladıklarını vurgulayarak, Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçecek olan 40 milyon TL'lik yatırımın 12 milyon TL'sini hibe olarak vereceklerini açıkladı. Uslu, "Önümüzdeki yılın Mart ayı gibi tamamlanması planlanıyor. Bizim için prestij projelerimizden biridir. Bugüne kadar destek verdiğimiz en büyük projedir. Belki de TKDK tarihimizin destek alan en büyük projelerinden biridir. Manisa'mıza hayırlı olsun" dedi.

TKDK Manisa İl Koordinatörlüğü olarak 2021 yılının Ocak ayından bugüne kadar toplamda 51 milyon 492 bin TL hibe desteğinde bulunduklarını kaydeden Uslu, "Devam eden ilk 9 çağrıdan projelerimiz vardı. Bu projelerin bu senin sonunda tamamlanmasıyla birlikte 30 milyon TL civarında daha hibe desteğinde bulunacağız" diye konuştu. Bu yıl çıkılan 10.Çağrı dönemi itibariyle aldıkları projelerle sözleşme imzalamaya başladıklarını kaydeden Uslu, "10. Çağrı projeleri içerisinden bu seneye yetişecek olanlara yaklaşık 16 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştireceğiz. Yine sözleşme öncesinde incelemesi devam 22 projemiz var. Teminat mektubu getirildiği takdirde hibenin yarısı avans olarak veriliyor. 10. Çağrı ilanında sözleşme imzaladığımız 31 projeye vereceğimiz toplam destek hibe miktarı 84 milyon TL'yi geçiyor. İlimize 170-180 milyon TL arasında sadece 10. Çağrıdan toplam yatırım gerçekleşecek" dedi.

SOMA'YA 120 BÜYÜKBAŞ BESİ ÇİFTLİĞİ PROJESİ

SOMA ilçesine kurulacak olan 120 büyükbaş besi çiftliği projesi için sözleşme imzaladıklarını söyleyen Uğur Uslu, "Proje tutarı 2 milyon 246 bin TL, hibe tutarı ise 1 milyon 123 bin TL'dir. Yüzde 50 hibe desteği alıyor. Teminat mektubu getirildiği takdirde hibenin de yarısını projesi öncesinde hibe olarak vereceğiz" diye konuştu.