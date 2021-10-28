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Haberler Ekonomi Çardak OSB'nin master planı hazırlanıyor

Çardak OSB'nin master planı hazırlanıyor

Denizli’de uzun süre atıl kalan ancak yeniden canlandırılan ve tüm parselleri tahsis edilen Çardak Organize Sanayi Bölgesinde master planı hazırlanıyor

Çardak OSB’nin master planı hazırlanıyor

28.10.2021

Denizli'de yeniden canlandırılan ve tüm parselleri tahsis edilen Çardak Organize Sanayi Bölgesinde master planı hazırlanıyor. Türkiye'nin en büyük araç filtresi üreticilerinden Filtorq Filtre'nin Çardak OSB'de ki fabrikasında yapılan toplantıya, Çardak OSB'de üretim yapan ve parsel olarak yatırım planlayan firma temsilcileri katıldı.

TALEPLER DİNLENDİ
Toplantıda konuşan Çardak OSB Yönetim Kurulu Başkanı Okan Konyalıoğlu, "Bölgemizde yatırımlar hız kazanmaya başladı. Bazı firmalarımız yatımlarının temellerini bu yıl attı. Uzun bir aradan sonra Bölgede yapılan geniş katılımlı toplantı yaptık. Bölgede yürüttüğümüz çalışmalar hakkında parsel sahiplerini bilgilendirdik. Kısa, orta ve uzun vadede yapılacaklar ele aldık. Yatırımcıların talep ve önerilerini dinledik" dedi.

DESTEĞE HAZIRIZ
Çardak OSB Bölge Müdürü Mehmet Yeşilpınar'ın bölgeyi tanıtan konuşmasının ardından Denizli İŞKUR Şube Müdürü Sedat Çolman, OSB'nin istihdam potansiyeline yönelik sunumunu gerçekleştirdi. Hukuk danışmanı Avukat Ilgın Güler ise, 4562 sayılı OSB Kanununda yapılacak yeni düzenlemeler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Katılımcıların kendi durumlarıyla ilgili sorularını da cevaplayan Av.Güler, sanayicilere OSB mevzuatı açısından her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Katılımcılar, toplantının yapılmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, belirli dönemlerde tekrarlanması yönündeki talepleri, yönetim kurulu tarafından uygun bulundu.

■ SEBAHATTİN ALP

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