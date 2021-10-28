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Denizlili kitapseverler fuara akın etti

Ege’nin en büyük kitap fuarı, 4. kez kapılarını açtı. Söyleşi ve imza programlarının yapıldığı fuara onbinlerce vatandaş akın etti

Denizlili kitapseverler fuara akın etti

28.10.2021

Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı, Türkiye'nin en başarılı yazarlarını ağırladı. Onbinlerce vatandaş fuara akın ederken, yazarlarla fotoğraf çektirip imza almak isteyen kitapseverler uzun kuyruklar oluşturdu. Ünlü yazarlar fuara ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Osman Zolan'ı tebrik etti.

BAŞARILI İSİMLER
Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Ege'nin en büyük kitap fuarı Türkiye'nin en başarılı yazarlarını ağırladı. Her gün onlarca farklı yazarın imza günleri ve söyleşi düzenlediği fuara hafta sonu katılan İlber Ortaylı, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hayati İnanç, Prof. Dr. Tarık Baykara, Mustafa Balbay, Işık Kansu, Hatice Kübra Tongar, Metin Hara, Emine Şenlikoğlu, Sinan Yağmur, Beyza Alkoç ve Emine Şenlikoğlu okurlarıyla buluştu.

YAZARLARLA BULUŞTULAR
TÜRKİYE'NİN en ünlü yazarlarıyla buluşmak için onbinlerce vatandaş fuara akın ederken, yazarlarla fotoğraf çektirip imza almak isteyen kitapseverler uzun kuyruklar oluşturdu. Fuara katılan yazarlar söyleşi ve imza programlarına yoğun katılımın yaşandığı fuara ev sahipliği yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Osman Zolan'ı tebrik etti.

SEBAHATTİN ALP

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