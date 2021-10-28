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Haberler Ekonomi Erciyes Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

Erciyes Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

Erciyes Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Erciyes Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

28.10.2021, 08:50

Basın İlan Kurumu İlan Portalı www.ilan.gov.tr'de yer alan bilgilere göre üniveristeden şu açıklama yapıldı; "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı ükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren başlar 15. günün mesai saati bitiminde sona erer."

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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