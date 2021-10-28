Güney, yeni spor tesisleriyle de konuşulacak

Güney Belediyesi, "Herkes için spor" anlayışı çerçevesinde sporu tabana yayarak düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması, spor kültürünün oluşturulması, yetenekli çocuk ve gençlerin tespit edilerek milli sporcu olarak yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

GENÇLERE DESTEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto Teşkilatı ile Mart 2021'de yapılan proje ve anlaşmalar sonrası, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla Güney'de artık birçok spor tesisinin mevcut olacağını anlatan Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan, "Yatırımları ile inşallah Güney'i şaha kaldırmanın, yeni bir miladın akdini gerçekleştireceğiz.

Gençlerimizi her alanda, gerek sporda gerek bilimde, gerek sanatta, edebiyatta her alanda desteklemeye devam edeceğiz. 7/24 spor felsefemiz ile kadınların gençlerin tüm spor salonlarını kullanımına açacağız. İlçemiz yeni mahallesinde inşaatına başladığımız 3 bin metrekare kapalı alana sahip, kapalı spor salonunu 2022 yılında hizmete açıp, okullarımız ile sporsever halkımızı spor branşları ile buluşturacağız. Aynı zamanda Aydoğdu mahallemizde, mahalle meydanına inşaa ettiğimiz halı sahamız da çalışmalar bitmiş olup, en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak.

Çünkü biz gençlerimiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık, bundan sonra da kaçınmayacağız" dedi. Ayhan, tesis sayısının artmasıyla; spor kültürü gelişmiş, düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmış sağlıklı bir toplum oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.

SEBAHATTİN ALP