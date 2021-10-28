Hazır giyim sektörünün önemi pandemide katlandı

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, hazır giyim sektörü 2020 yılı performansını "Türkiye genelinde 17,1 milyar dolar, EHKİB olarak ise 1,3 milyar dolar ihracat gerçekleşti. Moda endüstrisinin pandemiden en fazla etkilenen sektörler arasında yer almasına rağmen, Türkiye geneli ihracat 2019 yılına göre yalnızca %3 azalmış, bölgemiz ise pandemi öncesi seviyesini korumayı başarmıştır. Salgın krizine hızlı reaksiyon veren sektörümüz, hızlı ve küçük adetli üretim kabiliyeti ile öne çıkarak, Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri olduğunu kanıtladı. 2022 yılı için sürdürülebilir ihracat artışı için planlamalarımız devam ederken, hazır giyim sektörünün Türkiye'nin en önemli sektörleri arasında yerini koruyacağına ve daha da üst sıralara yükseleceğine inanıyorum" dedi.



YÜKSELEN TREND

2020 yılında karşı karşıya kaldığımız pandemiyle birlikte, tüketici eğilimlerinde değişimler ortaya çıktı. E-ticaretin önemi daha da artarken, sürdürülebilirlik konusu yükselen trendler arasında yer aldı. Avrupalı alıcıların yakından tedarik konusuna eğilmesiyle, Türkiye Avrupa'ya olan ihracatında avantaj kazandı. Örneğin, İtalya merkezli Benetton, şirketin 2022 sonuna kadar Asya'daki üretimi yarıya indirme hedefi çerçevesinde Sırbistan, Hırvatistan, Türkiye, Tunus ve Mısır'da üretimi artırarak üretimi büyük pazarlara daha yakın yerlere taşıyacağını, Bangladeş, Vietnam, Çin ve Hindistan'daki üretimini ise %10 azaltacağını duyurdu. Yine, Polonya merkezli hazır giyim şirketi LPP, Asya-Avrupa arasındaki navlun fiyatlarındaki artıştan ve teslimat gecikmelerinden dolayı, üretimin daha pahalı olmasına rağmen tedarik zincirinin bir kısmını Türkiye'ye kaydırabileceklerini duyurdu.



YÜZDE 22 ARTIŞ BAŞARISI

EHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, sürdürülebilir üretim, sorumlu moda, yeşil üretim konuları hazır giyim sektöründe pandemiden önce de gündem olmaya başladığını belirterek, "Bu noktada Ege İhracatçı Birlikleri olarak sürdürülebilirlik konusunu ana gündemimiz olarak belirleyerek 2020'i "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan ettik. 2021'e baktığımızda, yılın 9 aylık dönemini geride bırakırken, Türkiye geneli ve EHKİB olarak ihracat performansından oldukça memnun olduğumu belirtmek isterim. 1 Ocak-30 Eylül döneminde Türkiye genelinden yapılan hazır giyim ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %22 artışla 14,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kriz öncesi yıl olan 2019'a göre ise Türk hazır giyim ihracatı %12 arttı. Türkiye geneli hazır giyim ihracatımızın 20 milyar dolar seviyelerine yaklaşacağına inanıyorum. EHKİB olarak ise 1 Ocak- 30 Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16 artışla 1 milyar dolar hazır giyim ihracatı yapılırken, 2019 yılına göre ise hazır giyim ihracatımız %10 artış gösterdi. Birlik olarak Eylül ayı hazır giyim ihracatımız 135,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılı Eylül ayı rakamlarına göre %21 artış gözlenirken, geçen yıla göre ihracatımız hemen hemen aynı seviyede gerçekleşti. Gerçekleşen rakamlara istinaden, 2021 yılı yıl sonu hedefimiz olan 1,5 milyar dolar hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.



Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş

FUARLARA KATILIM ARTTI

2021 yılında kitlesel aşılamanın etkisiyle ülkemizde ve ana ihraç pazarımız Avrupa'da hayatın normalleşmeye başlamasıyla birlikte yeniden fiziki fuar katılımlarına başladıklarını belirten Sertbaş, "Bu kapsamda iki fuara fiziki olarak katılım gerçekleştirdik. 15-17 Eylül 2021 tarihlerinde İzmir'de gerçekleşen Fashion Prime fuarında 32 üye firmamızla yerimizi aldık. Ticaret Bakanlığımızın organizasyonuyla gerçekleştirilen alım heyeti kapsamında Bulgaristan, Sırbistan ve Hırvatistan gelen yabancı alıcılılarla üreticilerimizi buluşturduk. 21-23 Eylül 2021 tarihlerinde Fransa/Paris'te düzenlenen sektörün en önemli moda fuarları arasında yer alan Premiere Vision fuarının "Manufacturing" bölümüne uzun bir aradan sonra milli katılım organizasyonu düzenleyerek ilk yurtdışı etkinliğimizi gerçekleştirdik" dedi.

DIS PAZAR FAALIYETLERINE DEVAM

2022 yılında da dış pazar faaliyetlerimize devam etmeyi hedeflediklerini belirten Burak Sertbaş, "Ocak ayında gerçekleştirilecek Munich Fabric Start Sourcing fuarına ve Şubat ayında gerçekleştirilecek Premiere Vision fuarına hazırlıklarımız devam ediyor. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ile bahar aylarında en büyük pazarımız Almanya'ya fiziki bir Sektörel Ticaret Heyeti düzenlenmesi ile ilgili temaslarımız sürüyor. EHKİB olarak, pandemi öncesinde başlattığımız sürdürülebilirlik çalışmalarına 2021 yılında da devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle 22 firmamızın katılımıyla 'Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi URGE Projesi"ni yürütüyoruz" dedi.