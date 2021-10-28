Rekor büyüme

Türkiye ekonomisi 2021'de şaha kalktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarına Ülke ekonomisi yüzde 21.7 oranında büyüdü.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmetler yüzde 45,8, sanayi yüzde 40,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 32,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 32,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 25,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 8,5, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,7, inşaat yüzde 3,1 ve tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,3 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri ise yüzde 22,7 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21,9 arttı.

TÜKETİM HARCAMALARI

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 52,4 artarak 1 trilyon 581 milyar 120 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 566 milyon olarak gerçekleşti. Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 22,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 4,2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 20,3 arttı.

'BÜYÜMENİN YÜZDE 57'Sİ YATIRIMLAR VE NET DIŞ TALEPTEN GELDİ'

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ikinci çeyrek büyümesinin yüzde 57'sinin yatırımlar ve net dış talepten geldiğini belirtti. Elvan, "Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için; düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız" dedi.

'TÜRKİYE İHRACATLA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR'

TÜRKİYE'NİN ihracatla büyümeye devam ettiğini kaydeden Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ikinci çeyrekte 21,7 ile rekor bir büyüme kaydedildiğini belirtti. Mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının 10,8 olduğunu ifade eden Muş, "Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkıdır. Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleşmiştir" dedi.