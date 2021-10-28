‘Sektörümüz yeni başarılara imza atıyor’

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, Türkiye'nin gıda ihracatının yüzde 41'lik bölümünü tek başına gerçekleştiren hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün 2021 yılının Ocak - Eylül döneminde yeni başarılara imza attığını söyledi. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörümüzün 9 aylık ihracat performansı, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 19'luk artışla 6,4 milyar dolara ulaştı. Tarımın anavatanı Anadolu'nun bereketli topraklarında üretilen ürünlerimiz dünyanın dört bir yanına ihraç edilirken Türkiye genelinde en fazla ihracat yapılan ülke Irak olurken, Irak'ı Suriye, ABD, Yemen, İran, Cibuti, Libya, Almanya, Venezuela ve İsrail takip etti.



Mustafa Terci



HİNDİSTAN'A TOHUM

2022 yılında en önemli beklentilerinin geleneksel ihraç pazarımız olan Hindistan'a haşhaş tohumu ihracatımızdaki tekrar yaşanan kesintili sürecin aşılması olduğunu belirten Terci, "Bu başarıldığı takdirde ihracatımıza 70-75 milyon dolar ilave bir katkı sağlayacaktır. Anadolu, kültürel açıdan eşsiz 7 bölgede yetişen tüm kıymetli hammadde ve lezzetlerin kaynağı ve birçok tarımsal ürünün de en büyük üreticilerinden. Elimizde bu zenginlikler varken önümüzdeki yıllarda da ihracatımızda yaşanan bu önemli artışları devam ettirmememiz için hiçbir sebep yok. Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü olarak, 2021 yılını 8,5 milyar dolar civarı ihracatla geride bırakacağız. 2022 yılı için hedefimiz 10 milyar dolar ihracata ulaşmak. Ancak önümüzde global çapta yaşanan bir lojistik tedariki sıkıntısı var. İhracatımızın istenilen seviyeye gelmesi için Türkiye olarak bu alana yatırım yapılması ve bu sorunların çözümü oldukça önemli. Diğer yandan, yine sektörümüzü yakından ilgilendiren iklim değişikliği gerçeği var. İklim değişikliğini azaltma ve buna adapte olma çabaları birlikte yürümelidir" dedi.



2021 HEDEF 600 MİLYON DOLAR

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, "2021 yılının Ocak - Eylül döneminde ise ihracatımızı Türkiye'nin artış oranının üzerine taşıyarak yüzde 22'lik artışla 390 milyon dolardan 477 milyon dolara taşıdık. 2021 yılı sonu için belirlediğimiz 560 milyon dolar ihracat rakamını kolaylıkla aşacak konumdayız. 2021 yılı sonu hedefimizi yukarı yönlü olarak 600 milyon dolara yükseltmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu artışta payı olan üyemize ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.