Tavas yatırımlarla büyüyor

Ekonomiye katkı yapmanın yanında, çok sayıda vatandaşa istihdam sağlayan Deniz tekstil işletmesi açıldı. Üretilen ürünlerin ihracatı ile ilçeye ve ülkeye katma değer sağlayacak tekstil işletmesi faaliyetlerine başladı. Üretime dayalı tekstil işletmesinin faaliyete geçmesi ile vatandaşların iş sahibi olmaları, meslek edinmeleri ve elde edecekleri gelirle aile bütçelerine destek olmaları sağlanıyor.

GURUR KAYNAĞI

Tavas'ta açılan tekstil işletmesi ile ilçenin geleceğini inşa ettiklerini ifade eden Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, "İlçemizin gelişmesi, kalkınması, vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükselmesi, yaptığımız ve yapacak olduğumuz hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmaları için çalışmalarımız devam ediyor. Bu vesileyle çok sayıda hemşehrimize istihdam sağladığımız Deniz tekstil işletmemizi açtık. Hemşehrilerimize yönelik iş olanaklarını arttırmak ve İlçemizin ekonomik kalkınmasını sağlamak adına açmış olduğumuz tekstil işletmesini İlçemize kazandırdığımız için oldukça mutluyuz. Tavasımızı her alanda ileriye taşımak, yaptığımız hizmetlerle birlikte hemşehrilerimizin yüzlerini güldürüp hayır dualarını almak bizim için her zaman gurur kaynağıdır" dedi.

ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

TAVAS Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık şöyle konuştu: "Bizler de vatandaşlarımızdan aldığımız güçle Tavasımıza birbirinden değerli hizmetlerin ve projelerin kazandırılması için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tavasımıza hizmet etmeye ve güzellikler katmaya devam edeceğiz. İlçemize yaptığı yatırımdan dolayı Deniz Tekstil sahibi Derya Baltalı'ya teşekkür ederim."

2. MESLEK YÜKSEKOKULU AÇILDI

Tavas Belediyesi Eski Devlet Hastanesini Tavas Ticaret Odası Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna dönüştürerek 2021-2022 Eğitim Öğretim yılına hazır hale getirdi

TAVAS'TA, toplamda 5.300 m2 kapalı alana sahip olan Tavas Ticaret Odası Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun Tavas'a kazandırılması İlçe'nin sosyal, ekonomik ve kültürel alanda kalkınmasına katkı sağlayacak.

PROJELER HAYATA GEÇİYOR

Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, "Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çıkmış olduğumuz hizmet yolunda hemşehrilerimizin takdirine layık olmaya çalışıyor, İlçemize birbirinden değerli projeler kazandırmaya devam ediyoruz. Tavasımızı Denizli'nin ve Türkiye'nin en modern ilçesi haline getirmeye devam ediyoruz. Tavas Ticaret Odası Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu inşaatımızı tamamladık. Üniversitemize teslim ettik. Toplamda 5.300 m2 kapalı alana sahip olan Pamukkale Üniversitesi Tavas Ticaret Odası Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binamızda; 15 adet derslik, öğretim üyesi ve idari birimlerin kullanımına sunulmak üzere 16 oda, laboratuvar, konferans salonu, kütüphane, okuma salonu, kantin ve sosyal alanlar bulunmaktadır" dedi.

1500 ÖĞRENCİ EĞİTİME BAŞLADI

"3 bölümümüz bu sene öğrenci alıyor. Tavasımızın dokusuna, yaşam tarzına ve yetişen ürünlerimize uygun, başlıca gelir kaynaklarımıza hitap edecek bölümler olması bizim her zaman önceliğimizdir" diyen İnamlık, "Şuanda eczane hizmetleri, kozmetik teknolojisi ve laboratuvar teknolojisi bölümlerimiz mevcut. Bunlar Pamukkale Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu'na ait bölümlerimizdir. Mevcutta Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı, Organik Tarım Programı, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Aşçılık Programı, Çocuk Gelişimi Programı olmak üzere öğrenci alan toplam 5 program vardır. Toplamda 1500 öğrencimiz eğitime devam ediyor" dedi.