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Haberler Ekonomi Yalova Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor

Yalova Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor

Yalova Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

Yalova Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor

28.10.2021, 08:45

Yalova Üniversitesi'ne bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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