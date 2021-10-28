Zeytin ihracatı miktar ve tutar bazında arttı

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, ülkemizdeki sofralık zeytinde ve zeytinyağında üretim, tüketim ve ihracat istatistiklerini Yeni Asır'a değerlendirdi. 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle geride bıraktığımız 2020/21 sofralık zeytin sezonunda, ihracatımızın miktar bazında yüzde 5 artış ile 88 bin 393 ton, tutarda ise yüzde 3 artışla 150 milyon doları olarak gerçekleştiğini belirten Başkan Davut Er, "Toplam sofralık zeytin ihracatımızın 114 milyon dolarlık bölümünü siyah zeytin ihracatı oluştururken, geri kalan 36 milyon dolarlık tutarı ise yeşil zeytin ihracatımız oluşturdu" dedi. Sofralık zeytin ihracatında önde gelen ülkelerin, Almanya, Irak, Romanya, ABD ve Bulgaristan olarak sıralanmakta olduğunu belirten Birlik Başkanı Davut Er, "Zeytinyağı ihracatımız ise, 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle 2020/21 sezonunun ilk 11 ayında, bir önceki sezona kıyasla miktar bazında yüzde 3 azalarak 41 bin ton, tutar bazında ise yüzde 21 artarak 124 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, zeytinyağı ihraç birim fiyatımız, geçtiğimiz sezona kıyasla yüzde 26 arttı. Değer bazında zeytinyağı ihracatımızın yüzde 54'ünü ambalajlı olarak gerçekleştirerek, 68 milyon dolar döviz geliri elde ettik. Ambalajlı zeytinyağı ihraç birim fiyatımız ise kg başına 3,35 dolar düzeylerinde gerçekleşti" dedi.



190 MİLYON AĞACIMIZ VAR

Zeytinyağı ihracatımızda önde gelen ülkeler ise ABD, İspanya, Japonya, İran ve Suudi Arabistan şeklinde sıralandığını anlatan Er, "Ülkemizde son 15 yılda Devletimizin desteği ile yapılan dikimlerle ağaç varlığımız 190 milyon adet düzeyine yükselmiş bulunmakta. Bunun sektörümüze sağladığı katkılar çok büyük olmakla birlikte, maalesef yeterli düzeye henüz erişilemedi. Dünyada en önemli rakibimiz konumunda olan İspanya'nın zeytin ağaç varlığı yaklaşık 330 milyon düzeyinde. Ülkemiz ekonomisi açısından büyük öneme sahip olan zeytincilikte üretim bölgelerinin iklim ve toprak şartları ile uyumlu, bölgelere adaptasyonunu tamamlamış çeşitlerin dikiminin sağlanarak, 300 milyon ağaç varlığına ulaşmamız gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.



1.5 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Tarım ve Orman Bakanlığımızın verilerine göre yeni dikim ağaçlarımızın verimli hale gelmesiyle birlikte sofralık zeytin rekoltemizin 1 milyon 200 bin tona, zeytinyağı rekoltemizin ise 650 bin tona ulaşmasının hedeflendiğini belirten Er, "Bu rekoltelere ulaştığımız takdirde sofralık zeytinde dünya birinciliği Türkiye'nin olurken, zeytinyağında da ikinci sıraya ülkemizin adı yazılacaktır. Türkiye, üretimde bu seviyelere ulaştığı takdirde ihracatta da dünya genelinde fiyat yapıcı konuma gelecektir. Bugün en parlak sezonumuzda 400 milyon dolar seviyelerinde olan sofralık zeytin ve zeytinyağı ihracatımızın 1,5 milyar dolar seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz" dedi.