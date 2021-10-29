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Haberler Ekonomi Arı kovanı taşıyan kamyonet devrildi: 2 yaralı

Arı kovanı taşıyan kamyonet devrildi: 2 yaralı

Son dakika... Muğla’da gece saatlerinde arı kovanı taşıyan kamyonet kaza yaptı. Kaza sonrası kovanlar telef olurken, sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı.

Arı kovanı taşıyan kamyonet devrildi: 2 yaralı
İHA

29.10.2021, 14:49

Edinilen bilgiye göre, Gökova-Köyceğiz karayolu üzerinde Zeki Kaba, yönetimindeki 48 RF 434 plakalı Mitsubishi kamyonet seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole yuvarlanan araç sonrası vatandaşlar Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.



Olay yerine Büyükşehir Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği, 112 Ambulans ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Kaza esnasında araç sürücüsü Zeki Kaba araçtan fırlayarak araziye düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevreye yayılan arılar nedeniyle koruyucu elbiselerini giyerek yaralılar sürücü Zeki Kaba ve yanında yolcu olarak bulunan Yanında bulunan Ali Orpak'ı 112 ambulans ekiplerine teslim ettiler.



Kaza sonrası araçta büyük hasar oluşurken, kamyonet üzerindeki kovanların büyük bölümü telef oldu. Gece saatlerinde arılar arıcılar tarafından tekrar başka kovanlara taşındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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