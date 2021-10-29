Merkez Bankası rezervi 126 milyar Dolar’a yükseldi

Yılın son enflasyon raporunu sunan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kurdaki artışın önemli bir kısmının algıdan kaynaklandığına dikkat çekerek, "Algıyı çalışmalarımızla kıracağız" dedi.

Fiyat istikrarını cari açığı azaltarak sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Kavcıoğlu, şu mesajları verdi:

ENFLASYON YÜZDE 5'TE İSTİKRAR KAZANACAK

Enflasyon varsayımları uluslararası fiyatlarda gözlenen artışlar, tarımsal kuraklık gelişmeleri dikkate alınarak 2021, 2022 yılları için yukarı yönlü güncellendi. Yıl sonu enflasyon tahmini 4.3 puanlık güncellemeyle yüzde 14.1'den yüzde 18.4'e yükseldi. Enflasyonun 2023'te yüzde 7 seviyesine geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.

YATIRIM İŞTAHI EN YÜKSEK SEVİYEDE

Firmalar gelecek için yatırım harcamalarını artırmayı planlıyor. Yatırım iştahı son on yılın en yüksek seviyesinde. Yatırımlar ve krediler arasındaki ilişki açısından bakıldığında, üçüncü çeyrekte firmaların sabit yatırıma yönelik kredi talebi yükseldi. Bu yatırım iştahını yerine getirmede en önemli şey finansmana erişim. Türkiye'nin bu fırsatı kaçırmaması gerekiyor.

İŞGÜCÜ PİYASASI TOPARLANDI

İstihdama ilişkin yüksek frekanslı veriler, açılmanın etkisiyle iş gücü piyasasında da toparlanmaya işaret ediyor. Güçlü bir istihdam artışıyla salgın dönemi kayıplarının tamamı telafi edildi. Hizmet sektöründeki açılma, turizmin katkısıyla beraber işgücü piyasası salgın dönemi etkileri büyük ölçüde atlattı.

REZERV BİRİKİMİ DEVAM EDECEK

Rezervlerde istikrarlı bir artış eğilimi gözleniyor. Reeskont kredi geri dönüşleri, zorunlu karşılık adımları ve cevherden altın alımları rezervleri yukarı yönlü etkiledi. Diğer merkez bankalarıyla yapılan swap işlemleri ve SDR tahsisatı gibi gelişmeler de rezervleri yukarı yönlü etkileyen diğer faktörler oldu. 15 Ekim itibarıyla rezervler 126 milyar Dolar seviyesine yükseldi. Hedefimiz 136 milyar Dolar'ı yakalamak ve üzerine çıkmak. O konudaki planlamamız da devam ediyor, yakalayacağız gibi duruyor.

TÜRKİYE BÜYÜK BİR İVME YAKALADI

Enflasyonda, gıda ve enerjiye dayalı artış söz konusu. Buradaki talep ve arz şoklarını analiz ederek, faiz indirimine gittik. Türkiye çok büyük ivme yakaladı. İhracatta üretim üssü haline gelmek üzere çok büyük talep var.

CARİ DENGE KURDAKİ BASKIYI AZALTACAK

Cari dengeyi sağladığımızda kur üzerindeki baskı da azalacaktır, dengeye gelecektir. Biz bütün politikalarımızı bu çerçevede oluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da uyguladığımız politikalarla kur inşallah dengeye gelecektir. Cari fazla verdiğimizde finansal istikrar ve fiyat istikrarını sağlamış olacağız.

ERKEN UYARI SİSTEMİ DEVREDE

Erken Uyarı Sistemi bitirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Rekabet Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi ve diğer ilgili kuruluşlarla, Gıda Ortak Platformu gibi bundan sonraki fiyat gelişmeleri, ürün rekoltelerinde, diğer paydaşların da katılımıyla, bu yöndeki çalışmalarımız daha sağlıklı şekilde sürecek. Fiyatlar noktasında önemli katkı yapacak.

KUR DENGESİNİ BULACAKTIR

Sadece faiz indirimleriyle kur artışı gerçekleşmiyor. Biz kur hedefi belirlemiyoruz. Cari denge sağlandığında kur üzerinde de denge sağlanacaktır. Bir kur hedefi ya da kura müdahale amacımız yok, serbest piyasa koşulları içinde kur kendi dengesini bulacaktır.

HAZAL ATEŞ