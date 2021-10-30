Afyonkarahisar Ticaret Borsası kantar memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Afyonkarahisar Ticaret Borsası, Dinar İlçesinde bulunan Kantar biriminde istihdam edilmek üzere; en az Lise mezunu, MS Office (Word, excel, outlook) kullanabilen, diksiyonu düzgün, tam zamanlı çalışabilecek, Dinar'da ikamet eden/edebilecek kantar memuru alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.