Akkuyu’da 4. üniteye inşaat lisansı verildi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) dördüncü güç ünitesi için inşaat lisansı verildiğini duyurdu. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, yarım asırlık nükleer serüveninde 2023'e doğru adım adım ilerlediğini belirtti. Bakan Dönmez, şunları kaydetti: "Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandıracak olan Akkuyu NGS'de önemli bir adım atıldı ve 4. ünitenin inşaat lisansı verildi. Akkuyu, 4 ünitenin de eş zamanlı inşa edildiği dünyanın en büyük NGS inşaatı olacak."

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