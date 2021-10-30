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Haberler Ekonomi Balon balığında tebliğ değişiyor

Balon balığında tebliğ değişiyor

Balon balığında tebliğ değişiyor

30.10.2021

TARIM ve Orman Bakanlığı, Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'de değişikliğe gidiyor. Balıkçıların 2020'de olduğu gibi balon balığı avına rağbet göstermelerini sağlamak için, yeniden kuyruk alımı uygulaması hayata geçirilecek. Değişikliğin kasım ayı içinde yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Bugüne kadar teslimatı yapılan balık sayısı 5 bin 66 oldu ve 23 bin TL'ye yakın ödeme yapıldı.
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