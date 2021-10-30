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Haberler Ekonomi Dalyan’ın narı Avrupa pazarında

Dalyan’ın narı Avrupa pazarında

Dalyan’ın narı Avrupa pazarında

30.10.2021

MUĞLA'NIN Ortaca ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm beldesi Dalyan'da yetiştirilen nar, Avrupa'ya satılıyor. Geren ovasında toplanan narlar, traktörlerle paketleme tesisine taşınıyor. Burada çeşitli kategorilere ayrılan narlar, paketlenip Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Bölgede üretilen yaklaşık 15 bin ton ürünün büyük bölümü ihraç edilirken, kalanı ise iç piyasada tüketiliyor.

■ ÖMER KUNDAKÇI

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