  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Evli çiftlere vergi indirimi teklifi

Evli çiftlere vergi indirimi teklifi

Evli çiftlere vergi indirimi teklifi

30.10.2021

■ AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilere ve bekarlara farklı vergi oranları getirilmesi, kamuda esnek mesai sistemi, doğum sonrası babalık izin süresinin artırılması gibi önerileri TBMM'ye sundu. Bakanlığa bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü bürokratları tarafından yapılan sunumda, yer alan önerilerden bazıları şöyle: ■ Çalışanlara kreş için nakit desteğinin veya farklı teşviklerinin sağlanması. ■ Ücretli analık, babalık izin sürelerinin arttırılması. ■ Evliler ve bekârlar için farklı vergi oranlarının getirilmesi. ■ Çocuk sayısına göre çalışanların vergi dilimlerinde düzenlemeler yapılması veya belli oranlarda vergi iadesinin sağlanması gibi düzenlemeler. ■ Kadın işçilere doğum nedeniyle iş göremezlik halinde gelir kaybına uğramamaları için günlük kazancının tamamının ödenmesi. ■ Ebeveynlerin dönüşümlü olmak koşuluyla yıllık izinlerini çocuklarının tatil dönemlerinde kullanabilecek şekilde esnetebilmesi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Evli çiftlere vergi indirimi teklifi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.