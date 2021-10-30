Evli çiftlere vergi indirimi teklifi

■ AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilere ve bekarlara farklı vergi oranları getirilmesi, kamuda esnek mesai sistemi, doğum sonrası babalık izin süresinin artırılması gibi önerileri TBMM'ye sundu. Bakanlığa bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü bürokratları tarafından yapılan sunumda, yer alan önerilerden bazıları şöyle: ■ Çalışanlara kreş için nakit desteğinin veya farklı teşviklerinin sağlanması. ■ Ücretli analık, babalık izin sürelerinin arttırılması. ■ Evliler ve bekârlar için farklı vergi oranlarının getirilmesi. ■ Çocuk sayısına göre çalışanların vergi dilimlerinde düzenlemeler yapılması veya belli oranlarda vergi iadesinin sağlanması gibi düzenlemeler. ■ Kadın işçilere doğum nedeniyle iş göremezlik halinde gelir kaybına uğramamaları için günlük kazancının tamamının ödenmesi. ■ Ebeveynlerin dönüşümlü olmak koşuluyla yıllık izinlerini çocuklarının tatil dönemlerinde kullanabilecek şekilde esnetebilmesi.

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