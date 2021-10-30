Fahiş fiyatın cezası kesildi!

Rekabet Kurumu, zincir marketlere yönelik fahiş fiyat soruşturmasını tamamladı. Soruşturma kapsamında 5 zincir market ve 1 tedarikçi firma hakkında toplam 2.7 milyar lira idari para cezası verildi. BİM, Carrefour- SA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya kesilen idari para cezası 2 milyar 671 milyon lira oldu.

PİYASA ORGANİZE EDİLDİ

Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, inceleme ve tespitler sonucunda ihlalleri tespit edilen, 5 zincir markete 958 milyon TL ile 384 milyon lira arasında, tedarikçi firmaya ise 22 milyon lira para cezası uygulanmasına karar verildi. Soruşturmada adı geçen diğer 23 zincir market ve tedarikçi firmanın herhangi bir ihlali tespit edilmedi. Gıda Perakendecileri Derneği'ne ise idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı belirtildi. Rekabet Kurumu soruşturma heyetince yapılan inceleme ve tespitler sonucunda, ulusal zincir marketler arasında fiyat artışlarının koordinasyonunun sağlandığı tespit edildi.

Market, firma temsilcilerinin savunmalarının alındığı toplantıda, piyasanın organize edildiği belgelerle ortaya konuldu. Fiyat artış tarihleri, dönemsel kampanyalar ve indirimler gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı ve henüz fiyat artışı yapmayan zincir marketlerin fiyatlarına tedarikçiler aracılığıyla müdahale edilmek suretiyle söz fiyatların tüketiciler aleyhine yükseltildiği belirtildi. Soruşturma heyeti, bu durumun genellikle "bozuk fiyatların düzelttirilmesi" şeklinde belgelere yansıdığına dikkat çekti. Migros, kararın iptali için dava açılacağını duyurdu.

HANGİ FİRMA NE KADAR CEZA ALDI?

■ BİM: 958 milyon 129 bin lira

■ CARREFOURSA: 142 milyon 469 bin lira

■ MİGROS: 517 milyon 672 bin lira

■ SAVOLA AŞ (TEDARİKÇİ): 22 milyon 210 bin lira

■ ŞOK: 384 milyon 369 bin lira

■ A 101: 646 milyon 582 bin lira

HAZAL ATEŞ