İstanbul Havalimanı 3 yılda büyük başarılara imza attı

29 Ekim 2018'de hizmete giren İstanbul Havalimanı, bugüne kadar 104 milyondan fazla yolcuyu ağırladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada "İstanbul Havalimanı, birçok özelliği ile Türkiye ve dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı" ifadesini kullandı. Karaismailoğlu, "Dünyanın En İyi 10 Havalimanı" arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın ayrıca "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ve "Erişilebilir Havalimanı" ödüllerinin de aralarında olduğu 31 adet ödül ve sertifikaya sahip olduğunu vurguladı.

DİĞER