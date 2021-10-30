Milyonlara derin nefes aldıracak düzenlemeler gündemde

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıracak düzenlemelerin yapılması için düğmeye basıldı. Yapılan çalışmalar her kesime özellikle de dar gelirlilere dokunacak. Emekli aylıkları ve asgari ücrette beklenenin üstünde zam, sosyal yardımların arttırılması, 3600 gösterge, emeklilik için yaşı bekleyenlerden çiftçilerin girdi fiyatlarının düşürülmesine kadar son derece önemli uygulamalar bulunuyor. Bu konular Kabine ve AK Parti MYK toplantıları da başta olmak üzere son dönemde çeşitli platformlarda masaya yatırıldı. Bu kapsamda ilgili bakanlıklarda hazırlıklar başladı. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra bir bölümü önümüzdeki aylarda, bir bölümü ise önümüzdeki yıl hayata geçirilecek.

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