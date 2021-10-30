Tin: Kooperatifler daha etkin ve şeffaf olacak

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, yeni düzenleme ile kooperatiflerde kadın ve engellilere pozitif ayrımcılık hakkı tanıdıklarını söyledi. Tin, kooperatiflerin yeni dönemde daha etkin, şeffaf ve profesyonel bir yapıya kavuşacağını da sözlerine ekledi.

■ SEBAHATTİN ALP