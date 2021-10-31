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Haberler Ekonomi Anneanne sandığından dev bal kabakları çıktı!

Anneanne sandığından dev bal kabakları çıktı!

Anneanne sandığından dev bal kabakları çıktı!

31.10.2021

DENİZLİ'DE Ayşenur Akkan, anneannesi Dudu Kurban'ın sandığından çıkan kabak tohumlarını tarlasına ekti. Ata tohumlarından çıkan bal kabakları kısa sürede 40-60 kilograma kadar büyüdü. Çameli ilçesine bağlı Kızılyaka Mahallesi yakınlarındaki tarlaya ekilen bal kabakları, bu ay sonunda hasat edilecek. Tohumların anneannesinden annesine kaldığını, annesinin de ekmesi için kendisine verdiğini söyleyen Akkan, "Bu kadar güzel ürün elde edeceğimi hiç düşünmemiştim" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP

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