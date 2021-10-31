Ayçiçeği üretiminde sevindiren artış

TARIM ve Orman Bakanlığı, ayçiçeği yağında son dönemlerde yaşanan fahiş fiyat artışları sonrası üreticiye yönelik destekleri artırırken, üretici de bu yıl rekora koştu. Ayçiçeği ekim alanı 6.5 milyon dekara yükselirken, üretimin de bir önceki yıla göre yüzde 15.6'lık artışla 2.39 milyon ton olacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de ayçiçeği üretiminin yoğun olarak yapıldığı iller sırası ile Tekirdağ, Konya, Edirne, Kırklareli ve Adana. Bu iller, toplam üretimin yüzde 68'ini karşılıyor. Bu yılın ilk sekiz ayında ayçiçeği tohumu ithalatı da, yüzde 31 azalma ile 616 bin ton olarak gerçekleşti.

■ BARIŞ ŞİMŞEK