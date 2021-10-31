Çinekop kırmızı et ile yarışıyor

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Bali'nde çinekop balığının kilosu 50 liraya satılıyor. Balıkçı Barış Yıldız, "Fiyatın yüksek olmasının sebebi, mevsim balığı olmasıdır. Balık halimizde hamsi 35, istavrit 30 ve palamut 35 liradan satılıyor. Halin en pahalısı çinekop, bu yıl kırmızı etle yarışıyor diyebiliriz" ifadesini kullandı.

■ SUAT SALGIN