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Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım alacak

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 7 bin 800 Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım alınacak.

31.10.2021, 09:40