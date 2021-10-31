Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'deki ilana göre Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatında münhal bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 4-B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım alımı yapılacak. Boş pozisyonlara ilişkin bilgiler ilandaki tablolarda yer almakta.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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