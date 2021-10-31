Geleneksel Türk ürünleri dünyaya açılıyor

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile PttAVM. com, coğrafi işaretli ürünler konusunda el sıkıştı. Artık Türkiye'ye özgü birçok ürün, tek tıkla yerli ve milli e-ticaret platformu PttAVM. com'da hem yurt içine hem de yurt dışına satılabilecek. Çalışma hakkında bilgi veren PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Yöresel ürünlerimizi hem ülkemize hem de yurtdışına tanıtmak için önemli bir adım atıyoruz. Türkiye'nin e-ticaret platformu olarak ülkemizin değerlerini tanıtmak bizim misyonlarımızdan biri. Vatandaşlarımız haritada istediği şehrin üzerine geldiğinde hangi coğrafi işaretli ürünü alabileceğini görecek. Buna göre istediği gibi ürünleri sipariş edebilecek" dedi.

HALI, CEZVE, SEMAVER...

En çok talep gören coğrafi işaret tescilli ürünler arasında Gaziantep fıstığı, Giresun fındığı, Gaziantep baklavası, Malatya kayısısı, Aydın inciri, Bursa kestane şekeri, Anzer balı gibi gıda odaklı ürünler başı çekiyor. Çevikoğlu, "Ürünlerimiz, PTT ve Katar Postası işbirliğiyle harekete geçirilen Turkishsouq platformu aracılığıyla Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde ciddi ilgi görüyor. Özellikle halı, semaver, cezve gibi ürünlere ilginin yüksek olduğunu tespit ettik" ifadelerini kullandı.

■ BARIŞ ŞİMŞEK