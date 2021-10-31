İşte cari açığı düşürme reçetesi

TÜRKİYE, ekonominin temel sorunu cari açığı azaltacak hamlelere hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme sağlanacak. Cari açık, atılacak adımlarla gelecek yıl 18.6 milyar dolara gerileyecek. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporunu açıklarken "Cari fazla ile fiyat istikrarı da sağlanır" demişti.

Yıllık programda ortaya konulan reçete, özetle şu adımları içeriyor:

DIŞ finansmanda teknoloji transferi sağlayan uzun vadeli yatırımlar öne çıkacak. ● İhracatı artırmaya yönelik ticaret anlaşmalarında güncelleme çalışmalarına devam edilecek. ● Dış pazarlara açılım konusunda yeni uygulamalar hayata geçirilecek. E-İhracat ve hizmet ihracatına yönelik destek mekanizmaları genişletilecek. ● İthalata bağımlılığın azaltılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. ● Petrol ve doğalgaz kaynağı aramaları hızlandırılarak sürdürülecek. ● Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artırılacak. ● Turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilerek yıl geneline yayılması ve bu kapsamda turizm gelirlerinin artması sağlanacak. ● Yüksek teknoloji içeren yatırımlar Türkiye'ye çekilerek rekabet gücü artırılacak. ● İhracatın ve uluslararası yatırımların artırılması süreci, önemi daha da büyüyen yeşil dönüşüm kavramı çerçevesinde, Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda yer alan hedef ve eylemler de dikkate alınarak şekillendirilecek.

YASA İÇİN ÇALISMALAR BASLADI

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, cari açığı yapısal olarak düşürmeyi hedefleyen yasal çalışmayı 31 Aralık'ta Meclis'e sunacak. Aynı dönemde, binalar, tarım, hizmet sektörleri enerji verimliliği destekleri de bu kapsama dâhil edilecek. Doğalgaz, madencilik, petrol arama ve üretim yatırım ortamı iyileştirilerek yatırım güvencesinin daha da arttırıldığı bir piyasa oluşturulacak.

İmalat sanayi için hedef ülkeler özelinde ürünler belirlenirken, bu ürünlere yönelik destek programları hazırlanacak.

IHRACATTAKİ ARTIS DEVAM EDECEK

OCAK-AĞUSTOS döneminde tüm ana sektörlerin ihracatında artış gerçekleşirken, ihracatın güçlü ivmesini koruyup yıl genelinde yüzde 24.4 artışla 211 milyar dolar olması öngörülüyor. Gelecek yıl, seyahat hareketliliğinin hızlanmasıyla turizm gelirlerinin de artacağı öngörülüyor. Bütün bunlarla birlikte sağlanacak cari işlemler dengesindeki iyileşme, dış finansman gereksinimini de azaltacak

HAZAL ATEŞ