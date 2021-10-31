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Haberler Ekonomi PTT’den Manisa’ya kargomat hizmeti

PTT’den Manisa’ya kargomat hizmeti

PTT’den Manisa’ya kargomat hizmeti

31.10.2021

PTT Manisa Başmüdürlüğü, Manisa'da vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak için şehrin belirli noktalarına kargomatlar kuracak. PTT Manisa Başmüdürlüğü olarak 21 merkezde 520 civarında çalışan ile hizmet verdiklerini açıklayan PTT Manisa Başmüdürü Beytullah Baybunar, "Şehrin belirli noktalarına 24 saat hizmet edecek şekilde kargomatlar kuruyoruz. Vatandaşa gelen gönderiyi o kutunun içerisine koyuyoruz. Telefona da bir mesaj geliyor. Vatandaş bu bilgi ile kargomatı açıp paketini alacak" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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