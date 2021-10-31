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Haberler Ekonomi Sarıgöl’de kestane hasadı zamanı

Sarıgöl’de kestane hasadı zamanı

Sarıgöl’de kestane hasadı zamanı

31.10.2021

MANİSA'NIN Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur, Karacaali ve Beyharmanı köylerinde kestane hasadı başladı. Yoğun talep gören kestane de bu yıl kuraklıktan nasibini aldı. Bölgede yağışın olmaması nedeniyle rekoltede düşüş bekleniyor. Toplama ve kurutma süreci oldukça zahmetli olan kestanede bu yıl 500-600 ton civarında ürün alınması hedefleniyor.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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