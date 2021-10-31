Yerli ve milli bomba için üç ile dev yatırım

TÜRKİYE artık kendi yerli ve milli bombasını üretecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üç ilde bomba üretimi tesisi kurulması için ASSAN Group Makine Savunma Sanayi Anonim Şirketi'ne teşvik veren kararı, 28 Ekim'de imzaladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar çerçevesinde, tesisler tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde Türk Hava Kuvvetleri başta olmak üzeri ordunun tüm bomba ihtiyacı karşılanacak. Tesislerde yılda 11 bin 200 adet bomba, 43 bin 770 adet bomba gövdesi ve 75 bin havan mühimmatı üretilecek.