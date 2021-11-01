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Haberler Ekonomi Balık bolluğu fiyatlara da yansıdı

Balık bolluğu fiyatlara da yansıdı

Balık bolluğu fiyatlara da yansıdı

1.11.2021

EGE'DEKİ balık bolluğu yüzleri güldürdü. Balık fiyatları, hava koşulları nedeniyle zaman zaman artsa da kırmızı et fiyatlarına göre daha uygun olması tüketici tercihlerini de bu yöne çevirdi. Denizlerde av yasağının kalkmasının ardından Ege'de açılan balıkçıların yüzü, özellikle tekir, barbun, sardalye ve istavrit ile gülüyor. Sardalya ve hamsinin kilosu 25 liradan satılırken, sarı kanat ve istavritin kilosu 40 lira, deniz levreğinin kilosu 60-70 liradan satılıyor. Foça Merkez Su Ürünleri Başkanı Ceyhan Çetin, "Foça'mızda her türlü balık çıkıyor. Hamsi, sardalya, çupra, levrek, istavrit piyasanın gözdesi" dedi.
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