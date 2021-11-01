Bu yıl en çok elmayı Hindistan’a sattık

TÜRKİYE'NİN ocak-eylül döneminde elma ihracatı, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 65, elma suyu ihracatı da yüzde 62 arttı. Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin yıllık 4.3 milyon tonluk elma üretimiyle dünyada ilk üç ülke arasında yer aldığı bildirildi. Elma ihracatı 129 milyon, elma suyu ihracatı ise 139 milyon dolar gelir getirdi. Bu yıl Hindistan'a elma ihracatındaki artış dikkati çekti. Bu ülkeye elma ihracatı, 16 milyon dolardan 41.7 milyon dolara çıktı.

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