E-ticarette iade kolaylaşıyor

HÜKÜMET, milyonlarca tüketicinin korunması için önemli bir adım daha atıyor. Gelecek yıl ticaretin ve tüketicinin korunmasına yönelik hizmetler öne çıkacak. E-ticaret işlem hacminin gelecek yıl 450 milyar liraya çıkması beklenirken, tüketicinin sıkça mağduriyet yaşadığı ürünlerin iade alınması süreci kolaylaştırılacak. Tüketicilere yönelik "hizmet memnuniyet endeksi" oluşturulacak.

ÇÖZÜM MEKANİZMASI İŞLEYECEK

UYUŞMAZLIK çözüm mekanizması tüketici lehine güçlendirilecek. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre Bağımsız bir Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak ve kurum; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlamayan ürünlerin piyasaya arzına karşı etkili uygulama yapacak.

■ HAZAL ATEŞ