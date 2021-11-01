Elektrik elektronik sektörü Manisa’nın yükselen yıldızı

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi ve Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Manisa'da Eylül ayında 468 milyon 676 bin dolarlık ihracat yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre gerçekleşen 63 milyon dolarlık artış sevindirdi. İhracat dağılımına bakıldığında 21 sektörde artış yaşandı. Dünyaca önemli markaları bünyesinde barındıran Manisa'da, elektrik elektronik sektörü en fazla ihracat yapılan sektör oldu. Elektronik sektörünü, iklimlendirme sanayi ve otomotiv endüstrisi takip etti. Elektronik sektöründe Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 40.3'lük artışla 222 milyon dolar ihracat gerçekleşti.

■ CÜNEYT HASÇELİK