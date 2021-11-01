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Haberler Ekonomi Enerji ve madende arama faaliyetleri artırılacak

Enerji ve madende arama faaliyetleri artırılacak

1.11.2021

MADENCİLİK sektöründe yılın ilk 8 ayında üretimde yüzde 20.9 artış gerçekleştiren Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki yıl, enerjide dışa bağımlılığın ve cari açığın azaltılması amacıyla başta linyit olmak üzere, jeotermal ve kaya gazı gibi yüksek potansiyeli bulunan yerli kaynaklara yönelik arama, üretim ve Ar-Ge faaliyetleri artırılacak. Bu kapsamda 2022'de kaya gazı ve petrolün üretilmesine yönelik iki kuyuda 'çatlatma' faaliyeti tamamlanacak. Ayrıca, enerji ve sanayi sektörünün hammadde ihtiyaçlarını karşılamak üzere arama faaliyetleri de hızlandırılacak.

■ BARIŞ ŞİMŞEK

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