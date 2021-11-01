Sofralık zeytin ihracatı 150 milyon doları aştı

EGE İhracatçı Birlikleri, sofralık zeytin ihracatında 2020-21 sezonunda, Türkiye tarihinde ilk kez 150 milyon dolar barajının geçildiğini bildirdi. Birlikten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonunda 84 bin 417 ton sofralık zeytin ihracatı karşılığı 145.7 milyon dolar döviz geliri elde edildi. Siyah zeytin ihracatında ilk sırada 33.5 milyon dolarlık tutarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi 18.8 milyon dolarla Irak, 17.7 milyon dolarla Romanya izledi. Yeşil zeytin ihracatında da Almanya 8.8 milyon dolarla birinci, Irak 7.1 milyon dolarla ikinci, ABD 3.7 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

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