“Tekne ustası çekirdekten yetişmeli”

İZMİR'İN Foça ilçesinde küçük yaşlarda tekne yapımını kendi imkanlarıyla öğrenen Muzaffer Gök, mesleğini 61 yıldır sürdürüyor. İlçedeki tüm eski tekneleri ustalıkla onaran Gök, "Bu mesleğin okulu yok. Sadece Bartın'da bir okul açıldı. Bu iş çekirdekten yetişme ile olur. Çıraklığını yaparsın, o şekilde öğrenirsin bu işi" dedi.

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