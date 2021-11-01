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Haberler Ekonomi “Tekne ustası çekirdekten yetişmeli”

“Tekne ustası çekirdekten yetişmeli”

“Tekne ustası çekirdekten yetişmeli”

1.11.2021

İZMİR'İN Foça ilçesinde küçük yaşlarda tekne yapımını kendi imkanlarıyla öğrenen Muzaffer Gök, mesleğini 61 yıldır sürdürüyor. İlçedeki tüm eski tekneleri ustalıkla onaran Gök, "Bu mesleğin okulu yok. Sadece Bartın'da bir okul açıldı. Bu iş çekirdekten yetişme ile olur. Çıraklığını yaparsın, o şekilde öğrenirsin bu işi" dedi.
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