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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alıyor!

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 11 öğretim üyesi alımı yapacağını Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile duyurdu.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alıyor!

01.11.2021, 09:15

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde geçerli olacaktır.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak, Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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