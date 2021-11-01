Urlalı kadınlar, yöresel ürünlerle Ortadoğu pazarına adım attı

GEÇTİĞİMİZ ay Avusturya'ya sakız enginarı ihraç eden Urlalı kadınlar; bu kez Urla sakız enginarı, Bornova kınalı bamyası ve kahvaltılık sostan oluşan ürünlerini Dubai'ye gönderdi. Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi İkinci Başkanı Sibel Uyar, "İhracat için başka ülkelerle de görüşüyoruz. ABD için yeni bir ürün yapma hazırlığındayız" dedi. Ticaret Bakanlığı'nca yürütülen Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında 2020 yılında 150 bin lira hibe desteği aldıklarını belirten Uyar, bunun ihracat sürecinde kendilerine destek olduğunu söyledi. Kadınların üretime katılımını sağlamak amacıyla 2014'te kurulan 172 ortaklı kadın kooperatifi, sakız enginarı başta olmak üzere yöreye özgü ürünleri işleyerek ekonomiye katkı sunuyor.

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