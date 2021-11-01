Yıldız Teknik Üniversitesi 23 öğretim elamanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, adaylar başvurularını, başvuru süresi içinde şahsen veya posta yoluyla yapabilirler. Sınavlar aynı saatte olabileceğinden dolayı adayların tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim elemanı kadrosu için alımlarda, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenecektir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.