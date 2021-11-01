Yozgat Bozok Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 11 öğretim üyesi alımı yapacağını Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, her aday bir kadroya başvuru yapabilir. (birden fazla kadroya başvurduğu sonradan tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.) Başvuruda istenen belgeler fotokopi olması nedeniyle kesinlikle iade edilmeyecektir. Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.