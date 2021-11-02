Avrupa’da en ucuz doğalgaz Türkiye’de

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılı bütçe sunumunu gerçekleştirdi. Dönmez, Avrupa'da enerji krizi yaşandığına dikkat çekerek, Türkiye'nin Avrupa'nın en ucuz doğalgazını tükettiğini söyledi. Doğalgazda arz sorunu yaşanmayacağını da vurgulayan Bakan, "2000'li yıllarda 5 şehrimizde doğalgaz kullanılıyorken, bugün 81 ilimizin tümüne ve 604 ilçe ve beldemiz ile 171 OSB'ye doğalgaz ulaştırılmış durumda. 2026'ya dek 367 yerleşim yerine daha doğalgaz arzı sağlanacak" dedi

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